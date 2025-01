Software de suporte de benefícios - Aplicativos mais populares - Polônia

Forma

joinforma.com

As empresas gastam milhões anualmente em benefícios que os empregados não valorizam nem utilizam regularmente. Fundada em 2017, a Forma decidiu construir um modelo melhor desafiando as abordagens tradicionais de tamanho único. O software de benefícios flexíveis da Forma ajuda as empresas a oferecer pacotes de benefícios competitivos, ao mesmo tempo que reduz custos e ineficiências, dando aos funcionários mais opções e flexibilidade na forma como gastam os seus subsídios de benefícios. A plataforma também economiza inúmeras horas aos profissionais de RH gerenciando e dando suporte a diversas soluções pontuais. Usando o Forma, as empresas podem selecionar entre um conjunto de produtos que incluem contas de gastos de estilo de vida, contas de gastos com saúde, acordos de reembolso de saúde, contas de gastos flexíveis e muito mais para projetar e fornecer programas de benefícios personalizados – tudo por meio de uma única plataforma. Os funcionários têm então três opções para gastar os fundos da conta: A Loja Forma com produtos e serviços com desconto, o Cartão Visa Forma ou solicitar reembolso apoiado pela equipe de suporte de classe mundial da Forma. A Forma ajudou centenas das empresas mais admiradas do mundo, incluindo Stripe, Zoom, Lululemon e Affirm, a projetar e apoiar programas de benefícios flexíveis e inclusivos para quase um milhão de funcionários. E estamos obtendo grande sucesso com 98% de retenção de clientes, 75 NPS e 98 classificações de CSAT dos membros. A Forma é apoiada pela Emergence Capital e Ribbit Capital e recebeu vários prêmios por seu crescimento exponencial, sua inovação em software e como um “Ótimo lugar para trabalhar”.