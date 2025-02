Provedores de consultoria de benefícios - Aplicativos mais populares - Tonga

Bennie

bennie.com

A plataforma global de benefícios da Bennie ajuda empregadores, funcionários e seus dependentes a prosperar por meio de uma variedade de soluções modernas, incluindo consultoria, seguros e coaching. Confiado pelas empresas mais inovadoras do mundo, Bennie é uma solução completa que vai além dos benefícios tradicionais e inclui treinamento de funcionários, seguro P&C e muito mais. O Bennie App é um recurso indispensável para os funcionários encontrarem e compreenderem facilmente as informações sobre benefícios. Desde a visualização de cartões de identificação até a localização de provedores na rede e a navegação no Bennie's Marketplace, os membros têm as informações e ferramentas sobre benefícios de que precisam ao seu alcance. O concierge de saúde de Bennie, Ask Bennie, é a ferramenta definitiva para suporte dedicado aos membros. Os membros podem conversar com um Ask Bennie Advocate diretamente no aplicativo para obter ajuda com perguntas sobre inscrições abertas, cobertura, negociações/erros de contas, localização de fornecedores e muito mais.