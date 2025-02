Software de administração de benefícios - Aplicativos mais populares - Tokelau

Zimyo

O Zimyo é uma extensa plataforma de HR-Tech que resolve desafios complexos de RH enquanto otimiza e automatiza as operações diárias de RH. Trusted by modern-day organizations such as Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products, and 2,500 others, Zimyo offers a comprehensive suite of products that includes HR and Payroll, Attendance, Performance, Rastreamento, engajamento, LMS e 50+ módulos de candidatos. Ao alavancar essas soluções, as organizações de qualquer tamanho podem automatizar operações de RH, executar a folha de pagamento sem erros, desembolsar salários dentro do prazo, acompanhar a participação dos funcionários, a bordo/ofício, rastrear o desempenho dos funcionários, currículos de parse, enviar cartas de oferta e fazer muito mais. O que há para você em Zimyo? * Engajamento dos funcionários: pesquisas de pulso de funcionários; Bate-papos diretos e em grupo ponto a ponto; Anúncios, fóruns de discussão e pesquisas; Índice de Felicidade; Feedback anônimo; Helpdesk e ingressos * RH principal: gerenciamento de dados dos funcionários; Auto -serviço funcionário; Documentos e políticas; Funcionário integrado; Funcionários offboard; Análise de RH e relatórios * Folha de pagamento: automação de processamento da folha de pagamento; Gerenciamento de despesas e pagamentos; Gerenciamento de conformidade estatutária; Folha de pagamento de entidades múltiplas * Time & Attendance: Attendance Management; Geo-despedida e cercagem geográfica; Roster Management; Lembretes de presença; Gerenciamento de viagem de campo * Software de gerenciamento de desempenho: OKRS; Revisões (KRA/KPIs); feedback contínuo; Um a um; Compensação e gestão de avaliação * Software de gerenciamento de recrutamento: gerenciamento de candidatos; Gerenciamento de pool de talentos; Entrevistas de agendamento e feedback de classificação baseada em habilidades; Fluxos de processo de contratação personalizados; Avaliação de habilidades; Retomar a análise; Integrações de tabuleiro de emprego para fornecimento Além disso, o Zimyo HRMS fornece suporte ao cliente 24 horas por dia para resolver suas perguntas imediatamente.