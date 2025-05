Software de código de barras - Aplicativos mais populares

Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

O software de código de barras é usado para gerar código legível por máquina na forma de vários números e linhas paralelas de diferentes larguras. Essas ferramentas têm a funcionalidade de imprimir esses dados – o código de barras – nos produtos. Os códigos de barras podem ser digitalizados e lidos através da integração de scanners. Essas ferramentas oferecem modelos para que os usuários possam imprimir seu código de barras no modelo que melhor funcione para seus negócios. Diferentes indústrias e países usam esses diversos modelos para imprimir os códigos de barras que atendem às suas finalidades específicas. As ferramentas de código de barras integram-se ao software de gerenciamento de estoque para acompanhar informações como níveis de estoque, localização de produtos e matérias-primas sempre que o código de barras é lido. Ao automatizar o processo de entrada de dados por meio da leitura de códigos de barras, essas ferramentas eliminam o potencial de erro humano com a entrada manual de dados. Os códigos de barras normalmente são lidos quando um produto é vendido ou enviado de um local para outro. Essas informações são especialmente úteis para empresas em setores como manufatura e comércio eletrônico. Às vezes, esse software possui recursos para gerar/digitalizar etiquetas RFID (identificação por radiofrequência) para gerenciar e rastrear inventário e outros ativos.