Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos de computador com o WebCatalog Desktop e acesse uma enorme variedade de aplicativos exclusivos para Mac, Windows. Use espaços para organizar aplicativos, alternar entre várias contas facilmente e aumentar a sua produtividade como nunca antes. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de verificação de antecedentes - Aplicativos mais populares

O software de verificação de antecedentes auxilia empresas e candidatos a verificar a precisão dos antecedentes dos candidatos antes do emprego. Este software permite que as organizações simplifiquem o processo de triagem tanto para novos contratados quanto para voluntários, ao mesmo tempo que gerenciam os dados coletados durante a triagem. Normalmente, essas soluções realizam verificações de histórico de emprego, credenciais educacionais, registros de crédito e antecedentes criminais. Algumas plataformas também podem facilitar os testes de drogas. É importante observar que os fornecedores que oferecem verificações de antecedentes devem ser credenciados pela National Association of Professional Background Screeners (NAPBS) e classificados como Consumer Reporting Agencies (CRA) sob o Fair Credit Reporting Act (FCRA). Embora alguns provedores cumpram diretamente essas regulamentações, outros podem operar por meio de terceiros ou integrações compatíveis para garantir a adesão às leis estaduais e federais.