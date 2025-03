Certn

certn.co

Construir confiança é importante, mas não precisa ser difícil. Certn está revolucionando a triagem de antecedentes com a plataforma mais fácil de usar, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e resultados rápidos e compatíveis. Certn acredita que você não precisa se contentar com a forma como sempre foi feito. Certn oferece verificações de antecedentes criminais nacionais e internacionais, relatórios de crédito, verificações de referência, verificação de educação, registros de condução, verificação de identidade e muito mais, com tempos de resposta líderes do setor. A plataforma Certn é fácil de usar e pode ter etiqueta branca exclusiva. Certn se integra ao seu sistema de rastreamento de candidatos favorito (ATS), incluindo Workday, Lever, Greenhouse, Workable e muito mais. A Certn ajuda as empresas a contratar com mais rapidez e a gerenciar riscos, ao mesmo tempo em que oferece experiências de usuário que as ajudam a se destacar. Incluídos nas mais de 20.000 equipes globais que confiam na Certn estão governos e empresas multinacionais e algumas das maiores marcas do mundo.