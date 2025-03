Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos de computador com o WebCatalog Desktop e acesse uma enorme variedade de aplicativos exclusivos para Mac, Windows. Use espaços para organizar aplicativos, alternar entre várias contas facilmente e aumentar a sua produtividade como nunca antes. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Teste de automação - Aplicativos mais populares

As ferramentas de teste de automação gerenciam a execução de testes de software, agilizando o processo de teste para engenheiros de software usando o mínimo de scripts. Essa abordagem economiza tempo e dinheiro para suas equipes. Comumente empregadas por grandes empresas, essas ferramentas permitem que as equipes executem testes pré-programados em seus aplicativos antes da implantação na produção. Após a execução, as ferramentas podem gerar relatórios e comparar os resultados com testes anteriores. O software de teste de automação pode realizar testes repetidamente e a qualquer hora do dia, um recurso essencial para entrega contínua e testes contínuos.