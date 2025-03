Teliqon

Atendimento de alto nível em comunicação em nuvem, fornecemos números DID Virtual e SIP trunking, criação de Cloud PBX, entre outras soluções de negócios. Fornecemos uma ampla gama de ferramentas e serviços de telecomunicações de primeira linha para aumentar suas vendas. Nossa assistência excepcional facilita a construção e o crescimento do seu negócio em todas as etapas. As empresas podem expandir novas direções de comunicação com os clientes usando nossa solução Cloud PBX. Seus funcionários podem operar de qualquer lugar e ligar para qualquer destino com Números Virtuais (DID) que tornam o negócio presente em qualquer hora e local, sem nenhum hardware extra ou configuração especial. Para trunking SIP, nossa rede abrangente de interconexões diretas e de trânsito permite que nossos clientes tenham preços ágeis e qualidade de voz superior ao mesmo tempo. Uma solução segura para qualquer tipo de negócio, de pequeno a grande porte, que requeira comunicação telefônica segura com o cliente em qualquer região ou país.