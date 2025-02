Software de visualização de realidade aumentada (AR) - Aplicativos mais populares - Tunísia

CareAR

carear.com

Com CareAR, você pode obter uma resolução de problemas mais rápida, reduzir despachos e melhorar os índices de satisfação do cliente. Nossa plataforma de gerenciamento de experiência de serviço (SXM) fornece suporte remoto de AR e instruções autoguiadas para clientes e equipes de gerenciamento de serviços, melhorando muito a experiência de clientes, funcionários e equipe de campo. Benefícios: • Tempo de resolução mais rápido: obtenha contexto visual instantâneo – gaste tempo resolvendo o problema em vez de avaliar a situação • Taxas de correção iniciais mais altas: obtenha resolução mais rápida com a caixa de ferramentas de anotação • Despachos DeflectCostly: Aumente as resoluções remotas e diminua os despachos desnecessários por meio de assistência e orientação visual • Transferência de conhecimento: Reduza sua lacuna de habilidades e torne os especialistas mais acessíveis a recursos de campo ou empreiteiros mais juniores • Experiência do cliente:aumente a satisfação do cliente e o NPS por meio de qualidade, serviço e recursos incomparáveis • Reduza a sua pegada de carbono: elimine ou reduza as deslocações de camiões para obter a resolução de problemas, ao mesmo tempo que reduz a sua pegada de carbono e poupa dinheiro • Experiências de autoatendimento: Aumente a eficácia do autoatendimento para clientes e funcionários com orientação visual de AR passo a passo no dispositivo de cada usuário. CareAR Assist é a ferramenta definitiva para equipes de gerenciamento de serviços que buscam fornecer uma resolução de problemas mais rápida e eficaz, reduzir o tempo de inatividade e economizar substancialmente em custos de viagens e transporte. CareAR Instruct fornece instruções detalhadas passo a passo para clientes e técnicos, capacitando-os a resolver problemas por conta própria, levando a uma melhor taxa de correção na primeira tentativa, redução de chamadas de atendimento ao cliente e maior conformidade com os procedimentos. A construção do CareAR Experience permite que qualquer usuário empresarial crie instruções de trabalho digitais imersivas alimentadas por AR e IA por meio de uma interface de apontar e clicar sem código. Principais recursos • Colaboração multipartidária: colabore com quantos membros da equipe desejar em tempo real para resolver problemas remotamente, usando feeds de vídeo ao vivo de alta definição. • Ferramentas de anotação AR: use a caixa de ferramentas de anotação AR líder do setor da CareAR para anotar feeds de vídeo ao vivo e imagens compartilhadas, fornecendo orientação visual detalhada para resolver problemas rapidamente. • Instruções de auto-solução: Forneça instruções passo a passo ricas e autoguiadas para orientar clientes e técnicos através de procedimentos de configuração, manutenção de rotina, guias de solução de problemas e reparos. • Experience Builder: crie rapidamente experiências com o Experience Builder de apontar e clicar sem código. Use conteúdo 3D, vídeo, imagens e texto para obter instruções fáceis de seguir e capacitar o autoatendimento de clientes e técnicos. • Pesquisa Integrada: Melhore o acesso do usuário às informações, fornecendo funcionalidade de pesquisa diretamente em uma experiência de auto-solução. • Verificação visual: use detecção de estado e objeto alimentada por IA com reconhecimento de imagem para impulsionar a conformidade processual e garantir que as tarefas sejam concluídas corretamente e com segurança. • Compartilhamento instantâneo de conhecimento: publique instruções de trabalho digitais instantaneamente e facilmente acessíveis por meio de link, código QR ou aplicativo móvel CareAR. • Análises e painéis avançados: obtenha insights mais profundos sobre como as equipes estão resolvendo problemas de campo usando os painéis e análises detalhados do CareAR, disponíveis para administradores, gerentes e líderes de equipe. • Pesquisas: use o criador de pesquisas da CareAR para instrumentar indicadores-chave de desempenho importantes para sua organização e coletar feedback estruturado de clientes e técnicos para iteração rápida. • Verdadeiro ROI: Aproveite os dados disponibilizados pela CareAR para determinar o retorno do investimento em termos de melhor desempenho, maior desvio de despacho, redução dos tempos de resolução, redução de visitas de caminhão/no local e melhores taxas de correção na primeira vez. • ServiceNow: CareAR for ServiceNow é compatível com ServiceNow CSM, FSM e ITSM • Salesforce: CareAR for Salesforce é compatível com CareAR no Salesforce Service Cloud e Field Service Management • API: integre facilmente o CareAR ao seu próprio aplicativo de atendimento ao cliente ou gerenciamento de serviços de campo por meio da API da web