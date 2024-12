Mais populares Adicionados recentemente Software de visualização de realidade aumentada (AR) - Aplicativos mais populares - Malásia

O software de visualização de realidade aumentada (AR) capacita as empresas a criar experiências imersivas para os consumidores, permitindo-lhes interagir com os produtos de maneira dinâmica. Através dessas plataformas, os usuários podem fazer upload de conteúdo 3D, ajustar sua escala, ajustar cores e incorporar detalhes adicionais, tudo visando proporcionar experiências de usuário ideais. O principal objetivo de tais produtos é oferecer aos consumidores a oportunidade de visualizar produtos perfeitamente integrados em suas vidas diárias, abrangendo desde vestuário e móveis até diversos itens pessoais e comerciais. As soluções de visualização de AR integram-se perfeitamente aos kits de desenvolvimento de software (SDKs) de AR, capacitando os desenvolvedores a adaptar as experiências de AR aos seus dados demográficos-alvo. Essas plataformas geralmente vêm equipadas com funcionalidades de relatórios e análises, permitindo que as organizações obtenham insights sobre as interações dos consumidores com suas ofertas. É importante observar que o software de visualização AR difere de seu equivalente VR, que atende engenheiros e designers que buscam visualizar dados em ambientes virtuais.