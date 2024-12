Mais populares Adicionados recentemente Software simulador de treinamento de realidade aumentada (AR) - Aplicativos mais populares - Malásia

O software simulador de treinamento de realidade aumentada (AR) foi projetado para preparar indivíduos para funções específicas em um ambiente parcialmente virtual. Essas soluções aproveitam a realidade aumentada para transmitir habilidades cruciais necessárias para diversas profissões. Ao contrário dos simuladores de treinamento de realidade virtual que envolvem os usuários inteiramente em ambientes virtuais, os simuladores de treinamento de AR mesclam imagens 3D com o mundo real por meio de dispositivos móveis equipados com câmeras. Esta replicação de cenários da vida real aumenta o envolvimento e a retenção no processo de aprendizagem. Os simuladores de treinamento em AR são particularmente benéficos para indivíduos em ocupações de alto estresse, permitindo-lhes adquirir antecipadamente as habilidades necessárias para o trabalho. Eles atendem a carreiras práticas, como medicina e aplicação da lei, ao mesmo tempo que se mostram valiosos em áreas de nicho, como aviação e transporte. Além disso, alguns simuladores de treinamento de AR oferecem funcionalidades SDK de realidade aumentada, capacitando os desenvolvedores a adaptar a plataforma aos requisitos específicos de sua organização.