Software SDK de Realidade Aumentada (AR) - Aplicativos mais populares - Tunísia

Vectary é uma plataforma para construção de designs 3D interativos que inspiram, educam e resolvem problemas. Sem downloads, sem código - tudo no navegador. Um fluxo de trabalho 3D altamente funcional e aprimorado para conectar os pontos entre ideias, processos e pessoas. Liderada por dois empresários, Michal Koor, que também é designer industrial, e Pavol Sovis, desenvolvedor de software premiado, a Vectary recebeu investimentos iniciais em 2016 da Blue Yard Capital e da EQT Vectures em 2020. Crie experiências imersivas para o mundo real. Publique conteúdo 3D e de Realidade Aumentada em qualquer site, em todas as plataformas com Vectary Web AR e uma ferramenta de design 3D completa. Colabore em projetos como uma equipe online. ON-LINE Acessível de qualquer lugar, a qualquer hora - cada modelo é criado no navegador e salvo na nuvem, na conta da sua empresa. FERRAMENTA FÁCIL DE USAR Com uma interface de usuário simplificada, o VECTARY é direcionado a grupos de usuários que desejam entrar no design 3D e esperar resultados com aparência profissional rapidamente. BIBLIOTECA DE MILHÕES DE ATIVOS Cenas, modelos e materiais 3D gratuitos, para que você não precise começar do zero. Monte sua primeira cena apenas arrastando e soltando e obtenha uma saída realista em minutos. RENDERIZAÇÃO FOTORREALÍSTICA Renderização fotorrealista - O Vectary Photon permite que você veja a saída de renderização com base física e traçada no caminho no navegador, sem ter que passar dias aprendendo como acertar as configurações. VISUALIZADOR E CONFIGURADOR WEB AR Visualize seu design instantaneamente em Realidade Aumentada ou incorpore seu modelo 3D no site tão facilmente quanto um vídeo do YouTube. Crie configuradores 3D interativos com materiais, animações e formas personalizadas graças à API Vectary Viewer. Nenhuma instalação extra de aplicativo é necessária para a visualização de AR. COLABORAÇÃO Os arquivos do Vectary são apenas online, para que toda a equipe sempre veja a versão mais recente, possa dar feedback com comentários 3D ou continuar o trabalho dos colegas. Gerencie tudo em um painel semelhante ao Google Drive. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Importe e converta mais de 60 formatos de arquivo 3D, incluindo arquivos CAD, exporte para arquivos prontos para AR em segundos. A exportação de Vectary suporta USDZ, GLTF e muito mais. Otimize sua geometria no processo com as ferramentas de edição Vectary 3D. PLUGIN ESBOÇO E FIGMA Maquetes e elementos 3D personalizados para Figma e Sketch - Use maquetes e elementos 3D em sua ferramenta favorita. Defina qualquer visualização que desejar. Crie seus próprios modelos e elementos 3D.