Software SDK de Realidade Aumentada (AR) - Aplicativos mais populares - Polinésia Francesa

Variant Launch

launchar.app

WebAR no iOS e Android - sem aplicativo Inicie sua experiência de AR no navegador a partir de qualquer link ou código QR com nosso SDK Javascript simples. Rastreamento de qualidade nativa sem custo por visualização. Depois de criar quase 100 experiências de AR, analisamos detalhadamente os pontos problemáticos que sentíamos com os serviços WebAR existentes. Construímos o Launch para ser mais barato, mais confiável e totalmente melhor. Não há suporte para WebXR no iOS? Sem problemas. Com o Launch, você pode criar experiências baseadas em navegador que funcionam em dispositivos iOS. Chega de cancelar projetos devido ao choque dos preços. Um custo mensal fixo por uma fração do preço de outras plataformas de AR. Não há mais escala quebrada. Não há mais deriva. Não há mais nervosismo. Rastreamento mundial sólido e padrão da indústria via ARCore e ARKit.