A Plattar aproveita a rápida evolução da tecnologia de Realidade Aumentada (ARKit + ARCore) e XR, combinando-se com o hardware do consumidor e a evolução do navegador para atuar como um novo facilitador para os clientes experimentarem produtos em 3D e/ou em contexto sem que o produto esteja fisicamente presente. Estas e outras tecnologias emergentes fornecem a capacidade de envolvimento durante todo o ciclo de vida do produto - uma forma contínua de unir adoção, uso e fidelidade por meio de educação virtual, suporte e vendas adicionais de produtos complementares