Sistemas de gerenciamento de conteúdo de realidade aumentada (AR) - Aplicativos mais populares - Albânia Mais populares Adicionados recentemente

Os sistemas de gerenciamento de conteúdo de realidade aumentada (AR) servem como plataformas para upload de conteúdo 3D bruto em massa, essencial para a criação de experiências de AR. Os usuários exercem controle abrangente sobre seu conteúdo de AR nesses sistemas, aproveitando a funcionalidade de arrastar e soltar para editá-lo conforme desejado. Essas ferramentas de edição permitem que os usuários modifiquem seu conteúdo, incorporando elementos como paletas de cores e texturas diversas em suas criações 3D. Além da edição básica, um AR CMS pode funcionar como um kit de desenvolvimento de software (SDK) de AR, aumentando o potencial para experiências de AR personalizadas. Normalmente, esse conteúdo encontra aplicação no desenvolvimento de uma gama de aplicações de AR para dispositivos móveis, abrangendo desde jogos imersivos até plataformas de compras interativas. Além disso, essas soluções abrangem recursos robustos de relatórios e análises, facilitando às empresas a compreensão dos padrões de envolvimento do público com seu conteúdo. É crucial diferenciar entre um CMS AR e um CMS VR, sendo este último uma plataforma distinta focada na gestão, publicação e distribuição de conteúdo de realidade virtual.