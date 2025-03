Notetracks

notetracks.com

Notetracks ajuda criadores de áudio e vídeo a revisar e aprovar projetos criativos (podcasts, músicas, vídeos, conteúdo de marketing). Ir e voltar em e-mails para revisões de rascunhos não é a melhor opção no mundo de colaboração remota de hoje (por exemplo, podemos responder um e ah às 13h20, 23h34 15h13). Tomar notas e conversar em e-mails, documentos, chats e chamadas referenciando carimbos de data/hora com nomes de arquivos de áudio leva a edições perdidas, alterações erradas, mal-entendidos, revisões intermináveis ​​e, em última análise, editores, membros da equipe e clientes insatisfeitos, perdendo a motivação e o impulso do projeto. Mantenha a comunicação clara, tranquila e produtiva com Notetracks - uma plataforma projetada para equipes de produção de áudio e vídeo compartilharem e coletarem feedback preciso diretamente em seus arquivos de mídia.