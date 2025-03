Narration Box

narrationbox.com

A Narration Box é uma empresa de conversão de texto em fala e narração com tecnologia de IA que oferece mais de 700 narradores de IA capazes de falar em mais de 140 idiomas locais e hiperlocais. Muitos desses narradores de IA reconhecem o contexto, o que lhes permite desenvolver vozes contextuais com diferentes sotaques e emoções. Com o Narration Box, você pode importar texto por meio de um URL ou documento e gerenciar todos os seus recursos de texto e voz em seu estúdio dedicado. Cada narrador de IA vem com seu próprio conjunto de recursos que podem ser personalizados de acordo com suas necessidades específicas. Além disso, a Narration Box fornece suporte ao cliente robusto e ágil para ajudá-lo durante todo o processo. Se você precisa de uma narração profissional para o seu projeto, um narrador envolvente para o seu audiolivro ou uma voz localizada para o seu conteúdo multilíngue, o Narration Box oferece uma solução abrangente com sua extensa biblioteca de narradores de IA e plataforma fácil de usar.