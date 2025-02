Plataformas de inteligência de público - Aplicativos mais populares - Sudão do Sul

Khoros

khoros.com

Khoros Marketing permite que os clientes simplifiquem sua complexa operação de marketing social para construir e proteger sua marca. Khoros Marketing oferece aos clientes: * Marketing social: orquestre, governe, envolva e avalie campanhas sociais integradas em uma plataforma fácil de configurar e altamente adaptável. * Inteligência: fique à frente de seu mercado, de sua concorrência e de seu público com insights poderosos, porém acessíveis, baseados em pesquisas ilimitadas e em tempo real em canais sociais públicos. * Vault: proteja sua marca em toda a sua presença social com acesso e gerenciamento de credenciais. * Experiências: inspire a participação do público em suas propriedades digitais por meio do poder do UGC social. * Os principais benefícios incluem: Dimensione suas interações: reúna todas as suas equipes, canais e conteúdo em uma plataforma para gerenciar campanhas sociais integradas. * Proteja sua marca: visibilidade e controle centralizados sobre acesso à conta, aprovação de conteúdo e equipes significam proteger o valor da marca em grande escala. * Avalie o que importa: traduza seu desempenho social em métricas importantes para seus negócios com painéis configuráveis ​​e exportações de dados. * Gerenciamento de crises: fique por dentro de qualquer crise, entendendo quando as crises estão surgindo e como e quando interagir usando dados em tempo real e notificações personalizadas. * Inteligência competitiva: Desenvolva benchmarks competitivos e acompanhe as campanhas de seus concorrentes para garantir uma diferenciação significativa da marca.