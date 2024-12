Mais populares Adicionados recentemente Plataformas de inteligência de público - Aplicativos mais populares - Malásia

As plataformas de inteligência de público coletam e avaliam dados online disponíveis publicamente, capacitando as empresas com insights profundos sobre seus públicos-alvo. Os profissionais de marketing aproveitam os dados adquiridos nessas plataformas para formular segmentos de clientes, identificar influenciadores, realizar pesquisas de mercado e orientar processos de tomada de decisão. Com sua capacidade de fornecer acesso instantâneo e contínuo a insights e análises do público, este software facilita a tomada de decisões rápida e bem informada em áreas como marketing de marca, estratégias de conteúdo, publicidade e desenvolvimento de produtos para empresas.