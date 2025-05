Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos desktop com o WebCatalog Desktop — sua ferramenta tudo-em-um para gerenciar apps e contas. Alterne entre várias contas, organize aplicativos por fluxo de trabalho e acesse um catálogo selecionado de aplicativos desktop para Mac e Windows. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de leilão - Aplicativos mais populares

O software de leilões oferece aos leiloeiros e organizadores de eventos uma plataforma digital para planejar, gerenciar e executar leilões com eficiência. Essas ferramentas permitem que os usuários criem listagens de inventário, normalmente por meio de uma interface da web, e simplifiquem o processo de licitação e cobrança de pagamentos. A maioria das soluções de leilão modernas oferece suporte a lances móveis ou sem papel, enquanto algumas ainda oferecem a opção de criar planilhas de lances físicas, se necessário. Os participantes recebem notificações em tempo real quando o lance é superado ou quando ganham, com instruções para pagamento e retirada do item. Os usuários também podem gerar relatórios para rastrear lucros, estoque restante, vendas, doações e outras métricas importantes. Além disso, alguns softwares incluem recursos aprimorados de gerenciamento de eventos, como emissão de ingressos, check-in de convidados e ferramentas básicas de marketing.