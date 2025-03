Invoca

Invoca é uma plataforma de execução de receitas que conecta equipes de marketing e vendas para ajudá-las a rastrear e otimizar a jornada de compra para gerar mais receitas. Ao usar uma plataforma abrangente de execução de receitas com integrações profundas com plataformas tecnológicas líderes, as equipes de receitas podem conectar melhor seus investimentos em mídia paga diretamente às receitas, melhorar o envolvimento digital e oferecer as melhores experiências de comprador para gerar mais vendas. Com a Invoca, as principais marcas de consumo, incluindo AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha e Verizon, experimentam resultados inacreditáveis ​​alimentados por dados inegáveis. A Invoca levantou US$ 184 milhões dos principais capitalistas de risco, incluindo Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. Parceiros de crescimento e Salesforce Ventures. A Invoca ajuda as empresas a impulsionar o crescimento das receitas, desbloqueando novos dados de chamadas, para que possam adquirir e reter mais clientes por menos dinheiro. Com a plataforma de execução de receitas da Invoca, as empresas estão obtendo resultados inacreditáveis: * As equipes de marketing - como a da Rogers Communications - estão aumentando a qualidade dos leads e reduzindo os custos de aquisição em 82% * Os contact centers — como o da MoneySolver — estão aumentando o desempenho dos agentes e as taxas de conversão em 100% * Empresas com vários locais – como a Renewal by Andersen – estão aumentando o número de agendamentos por telefone em quase 50%