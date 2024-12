Mais populares Adicionados recentemente Software de atribuição - Aplicativos mais populares - Malásia

As empresas aproveitam o software de atribuição de marketing para analisar como várias ações, eventos ou pontos de contato ao longo dos processos de prospecção e vendas impactam o sucesso geral de seus esforços de marketing e vendas. Como uma venda fechada normalmente resulta de uma interação complexa de múltiplos fatores que ocorrem em uma sequência um tanto imprevisível, determinar os principais contribuintes para o sucesso pode ser um desafio. O software de atribuição de marketing desempenha um papel crucial na atribuição de valor a cada fator que pode ter influenciado o sucesso de uma venda, com base no seu impacto no cliente ou prospect durante as interações com a empresa. Atuando como um hub central, este software consolida dados de diversas ferramentas de marketing e software, integrando-se perfeitamente com soluções empregadas pelos departamentos de vendas, marketing ou relações públicas, como CRM, automação de marketing, email marketing, rastreamento de email, geração de demanda e vendas ferramentas analíticas.