Software de vida assistida - Aplicativos mais populares

As instalações de vida assistida necessitam de soluções de software para gerir eficazmente o bem-estar, a segurança e a satisfação dos seus residentes. O software de vida assistida melhora a comunicação entre funcionários, residentes e famílias, ao mesmo tempo que melhora a qualidade dos serviços oferecidos. Agiliza o agendamento de pessoal, otimiza a alocação de recursos e documenta os cuidados prestados. Além disso, este software ajuda a garantir a conformidade com os regulamentos de saúde e segurança, com algumas soluções apresentando sistemas eletrônicos de saúde e registros médicos adaptados para ambientes de vida assistida. Para um desempenho ideal, o software de vida assistida deve ser integrado a sistemas de back-office, como contabilidade ou ferramentas de CRM. A maioria das soluções também oferece integração com registros eletrônicos de saúde para facilitar a importação de dados de saúde do paciente.