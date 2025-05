Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos desktop com o WebCatalog Desktop — sua ferramenta tudo-em-um para gerenciar apps e contas. Alterne entre várias contas, organize aplicativos por fluxo de trabalho e acesse um catálogo selecionado de aplicativos desktop para Mac e Windows. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de avaliação - Aplicativos mais populares

O software de avaliação permite que os educadores criem e administrem testes digitalmente, usando dispositivos como computadores, smartphones e tablets. Essas plataformas simplificam o processo de entrega de exames, classificações de classificação e análise de resultados. Eles são utilizados por várias instituições educacionais, incluindo escolas e universidades do ensino fundamental e médio, bem como equipes corporativas de RH, órgãos de certificação e outras organizações que exigem avaliações. Com o software de avaliação, os instrutores podem projetar diferentes tipos de perguntas na plataforma ou escolher entre uma biblioteca de perguntas pré-fabricadas. As avaliações podem ser entregues aos alunos por meio de um portal ou aplicativo móvel e classificados automaticamente depois de concluir o teste. Embora muitos produtos de software de avaliação se concentrem em testes e testes tradicionais, alguns também fornecem métodos de avaliação alternativos, como a coleta de respostas ao vivo dos alunos ou permitem que eles criem eportfolios para os instrutores revisarem.