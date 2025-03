Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos de computador com o WebCatalog Desktop e acesse uma enorme variedade de aplicativos exclusivos para Mac, Windows. Use espaços para organizar aplicativos, alternar entre várias contas facilmente e aumentar a sua produtividade como nunca antes. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Ferramentas de colaboração AR - Aplicativos mais populares

As ferramentas de colaboração AR são usadas para treinar, colaborar e fornecer suporte técnico em um ambiente remoto usando aplicativos de realidade aumentada (AR). As ferramentas AR Collab são frequentemente usadas para fornecer suporte remoto em áreas como manutenção, fabricação, automotiva e serviços públicos. Nesses campos, os usuários podem conectar hardware como telefones, tablets ou óculos AR a software que fornece instruções visuais mostrando como realizar a manutenção em qualquer equipamento. Um exemplo seria uma máquina que quebrou e agora um pesquisador de campo precisa aprender como consertá-la. O software de colaboração AR pode não apenas fornecer instruções visuais que mostrarão ao trabalhador exatamente onde está a falha no equipamento, mas também pode conectá-lo a uma equipe de suporte remoto que pode ver exatamente o que o trabalhador está vendo. Juntos, eles podem colaborar na resolução do problema usando AR e instruções visuais.