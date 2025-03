Ferramentas de colaboração AR - Aplicativos mais populares

SightCall

A Vision Vision é a única plataforma de software que oferece às organizações de serviços corporativos o poder de ver, analisar, guiar e relatar no momento do serviço. Agentes, clientes, técnicos e especialistas remotos podem usar a visão de mira para resolver visualmente problemas de serviço do mundo real, usando uma combinação de realidade aumentada (AR), assistência em vídeo e visão computacional gerativa multimodal em uma plataforma unificada. O SightCall é um líder global inovador em assistência visual e eficiência do serviço corporativo. Fundada em 2008, a SightCall recebeu elogios por suas inovações, classificando-se na classe Inc. 5000 de 2023 como uma das empresas de software que mais cresce nos EUA. A empresa tem sede em São Francisco, Califórnia e Paris, França.