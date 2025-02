Software de proteção de aplicativos - Aplicativos mais populares - Irã

Jscrambler

Jscrambler é líder em proteção e conformidade do lado do cliente. Fomos os primeiros a mesclar ofuscação avançada de JavaScript polimórfico com proteção refinada de tags de terceiros em uma plataforma unificada de proteção e conformidade do lado do cliente. Nossa solução integrada garante uma defesa robusta contra ameaças cibernéticas atuais e emergentes do lado do cliente, skimming digital, vazamento de dados e roubo de IP, capacitando equipes digitais e de desenvolvimento de software a inovar com segurança. Com o Jscrambler, as empresas adotam uma política de segurança do lado do cliente unificada e preparada para o futuro, ao mesmo tempo em que alcançam a conformidade com padrões de segurança emergentes, incluindo PCI DSS v4. Todos os produtos Jscrambler são totalmente compatíveis com todas as principais estruturas e pilhas de tecnologia, incluindo HTML5, Node.js, React, Angular, Vue, Meteor, Ember, React Native, Ionic e NativeScript. Com o Jscrambler, as empresas adotam uma política de segurança do lado do cliente unificada e preparada para o futuro, ao mesmo tempo que alcançam a conformidade com os padrões de segurança emergentes. A Jscrambler atende uma ampla gama de clientes, incluindo as principais empresas da Fortune 500, varejistas on-line, companhias aéreas, meios de comunicação e empresas de serviços financeiros cujo sucesso depende do envolvimento seguro com seus clientes on-line. Junte-se a nós para moldar o futuro da segurança na Web e possibilitar a inovação digital destemida.