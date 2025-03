Software de gerenciamento de postura de segurança de aplicativos (ASPM) - Aplicativos mais populares

Boman.ai

Boman.ai é um produto DevSecOps plug-n-play, que pode trazer segurança contínua de aplicativos para o pipeline de DevOps. Ele traz SAST (Static Application Security Testing), DAST (Dynamic Application Security Testing), SCA (Software Composition Analysis) e Secret Scanner para o pipeline CICD. Ele é desenvolvido com ML para remover falsos positivos e ruídos Pode ser integrado a ferramentas de segurança de aplicativos existentes. Oferece um sistema de gerenciamento de vulnerabilidades e visibilidade completa da segurança de aplicativos em uma única plataforma. Pode criar relatórios de conformidade Pode integrar-se aos fluxos de trabalho do Jira e do desenvolvedor. As varreduras acontecem no CICD do cliente, Boman.ai não carrega nenhum código do cliente em lugar nenhum.