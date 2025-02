Software de gerenciamento de postura de segurança de aplicativos (ASPM) - Aplicativos mais populares - Tonga

Apiiro

apiiro.com

Apiiro é líder em gerenciamento de postura de segurança de aplicativos (ASPM), unificando visibilidade, priorização e correção de riscos com análise profunda de código e contexto de tempo de execução. Obtenha visibilidade completa de aplicações e riscos: Apiiro adota uma abordagem profunda e baseada em código para ASPM. Sua plataforma de segurança de aplicativos em nuvem analisa o código-fonte e extrai o contexto de tempo de execução para construir um inventário contínuo baseado em gráficos de componentes da cadeia de suprimentos de aplicativos e software. Priorize com contexto de código para tempo de execução: com seu Risk Graph™️ proprietário, o Apiiro contextualiza alertas de segurança de ferramentas de terceiros e soluções de segurança nativas com base na probabilidade e no impacto do risco para minimizar exclusivamente os atrasos de alertas e o tempo de triagem em 95%. Corrija com mais rapidez e evite riscos importantes: ao vincular os riscos aos proprietários do código, fornecer orientação de remediação enriquecida com LLM e incorporar proteções baseadas em risco diretamente nas ferramentas e fluxos de trabalho do desenvolvedor, o Apiiro melhora os tempos de remediação (MTTR) em até 85%. As soluções de segurança nativas da Apiiro incluem testes de segurança de API em código, detecção e validação de segredos, geração de lista de materiais de software (SBOM), prevenção de exposição de dados confidenciais, análise de composição de software (SCA) e segurança CI/CD e SCM.