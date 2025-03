Ferramentas de orquestração de liberação de aplicativos (ARO) - Aplicativos mais populares

Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Os desenvolvedores e as equipes de DevOps utilizam ferramentas de orquestração de lançamento de aplicativos para gerenciar e agilizar os processos de lançamento de aplicativos. Este software oferece uma visão abrangente dos pipelines de lançamento, permitindo aos usuários agendar, rastrear, planejar e executar vários elementos de fluxos de trabalho de CI/CD. As empresas contam com essas ferramentas para garantir lançamentos internos e externos eficientes e eficazes. As equipes podem mapear e executar implantações de aplicativos usando mapeamento visual de fluxo de trabalho, otimização de pipeline e atribuições de tarefas. O software de orquestração de lançamento de aplicativos integra-se ou inclui funcionalidade nativa para integração contínua, entrega contínua e ferramentas de implantação contínua, facilitando uma estrutura automatizada de CI/CD.