mogenius – a plataforma de operações do Kubernetes, simplifica as operações do Kubernetes em ambientes de nuvem e locais, incorporando as melhores práticas na produtividade do desenvolvedor por meio de mecanismos aprimorados de entrega de software e recursos de autoatendimento. Essa plataforma independente de nuvem reduz a sobrecarga de DevOps e facilita o gerenciamento eficaz da infraestrutura para equipes de qualquer tamanho, sem dependência de fornecedor. A plataforma integra visibilidade, observabilidade e automação em uma única solução para controle completo do Kubernetes. Ele otimiza fluxos de trabalho de CI/CD e garante segurança de nível empresarial. O mogenius é ideal para equipes que buscam implantar rapidamente, reduzir custos de nuvem e reduzir despesas gerais de manutenção, especialmente quando os recursos internos são limitados. DevOps e engenheiros de plataforma podem estabelecer rapidamente sua própria plataforma interna de desenvolvedor em poucos dias. Plano gratuito disponível.