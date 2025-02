Ferramentas de orquestração de liberação de aplicativos (ARO) - Aplicativos mais populares - Santa Helena

GitLab

GitLab é uma ferramenta de ciclo de vida DevOps baseada na web que fornece um gerenciador de repositório Git fornecendo wiki, rastreamento de problemas e integração contínua e recursos de pipeline de implantação, usando uma licença de código aberto, desenvolvida pela GitLab Inc. Zaporozhets e Valery Sizov. O código foi originalmente escrito em Ruby, com algumas partes posteriormente reescritas em Go, inicialmente como uma solução de gerenciamento de código-fonte para colaboração dentro de uma equipe no desenvolvimento de software. Posteriormente, evoluiu para uma solução integrada que abrange o ciclo de vida de desenvolvimento de software e, em seguida, todo o ciclo de vida de DevOps. A pilha de tecnologia atual inclui Go, Ruby on Rails e Vue.js. Segue um modelo de desenvolvimento de núcleo aberto, onde a funcionalidade principal é lançada sob uma licença de código aberto (MIT), enquanto a funcionalidade adicional está sob uma licença proprietária.