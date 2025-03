Plataformas de desenvolvimento de aplicativos - Aplicativos mais populares

Genezio

A plataforma nativa da nuvem de última geração projetada para fornecer recursos abrangentes para criar e implantar aplicativos escalonáveis. cadeia de ferramentas genezio: 1. genezio.rpc Crie aplicativos mais rapidamente com APIs typesafe em qualquer idioma. APIs Typesafe significam menos erros na passagem de parâmetros do que APIs REST e um paradigma mais natural no design de doftware. É como o tRPC, mas para qualquer linguagem de back-end para qualquer linguagem de front-end. Agora com suporte para Javasript/Typescript, com suporte para DART/Flutter, Kotlin, Swift, GO, Python e outros em breve. 2. genezio.backend Backend completo como serviço que contém: - Autenticação de usuário: autenticação de usuário pronta para uso com suporte a métodos de e-mail/senha, Google e GitHub. - Suporte a banco de dados: Manipulação integrada de banco de dados com opções como Redis ou Postgres através de parceiros, ou conexão com seu próprio banco de dados. - Interface semelhante ao Postman: teste seu back-end sem esforço com uma interface da web amigável. - Tempo real (em breve): daremos suporte a servidores de longa execução por meio de genezio.deploy na AWS e forneceremos comunicação em tempo real entre o backend e o frontend. 3. genezio.serverless Implantação Zero DevOps com um comando - Implante no AWS Lambda, dimensione automaticamente e em breve oferecerá suporte a servidores de longa execução. Fácil implantação no AWS Cloud Front com planos de integração para Netlify e Vercel. 4. genezio.cloud Esta é uma nuvem baseada em unikernel em andamento que proporcionará melhores partidas a frio e a quente a um custo menor. Junte-se à genezio, onde velocidade, flexibilidade e propriedade definem o novo padrão para desenvolvimento full-stack.