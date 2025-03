Andromo

Andromo é uma empresa com mais de 10 anos de história, a primeira no mundo a construir aplicativos móveis baseados em flutter. A tecnologia Flutter permite adicionar rapidamente quase qualquer funcionalidade à plataforma, tornando as oportunidades de desenvolvimento quase ilimitadas. Graças à flexibilidade da plataforma, criamos um construtor de aplicativos móveis com o número mais significativo de opções de monetização de conteúdo em aplicativos iOS e Android nativos do mercado. Crie aplicativos móveis para monetização e crie um aplicativo móvel para você mesmo sem conhecimento de codificação. Você é blogueiro, músico, designer, fotógrafo, mas não sabe programar? Sem problemas! Mate dois coelhos com uma cajadada só: envolva seu conteúdo favorito no aplicativo e obtenha um canal de usuário adicional; Monetize seu conteúdo usando as ferramentas de monetização Andromo. Está criando uma start-up e quer fazer um MVP rápido para testar sua ideia de forma rápida, barata e eficiente? Use o Andromo. Se você é um desenvolvedor e precisa criar rapidamente um bom aplicativo móvel para suas ideias/objetivos, seja bem-vindo ao Andromo! Pequeno empresário que deseja criar rapidamente um aplicativo leve para seus clientes e sem imersão em ciência - faça conosco! - Quanto estudo é necessário para fazer um aplicativo no Andromo? - Assista ao nosso vídeo de 7 minutos “Como fazer um aplicativo rapidamente” e você já poderá construir o aplicativo. https://youtu.be/ht4SlMhEjvU Quer aprender como configurar anúncios em um aplicativo, adicionar um aplicativo à App Store e promovê-lo? Temos pequenos tutoriais em vídeo para cada um desses tópicos que o ajudarão a encontrar rapidamente respostas para essas perguntas. Andromo Academy – uma seção do site onde você pode aprender sobre como criar, promover e monetizar aplicativos móveis. Descrições de texto acompanham pequenos vídeos. Para maior comodidade, o material está dividido em níveis: Iniciante, Pro e Avançado. Easy-start - este é um conjunto de modelos de aplicativos para 11 temas populares na seção de aplicativos de conteúdo, três opções em cada, e modelos de comércio eletrônico para proprietários de lojas Shopify. Estamos adicionando novos o tempo todo! O modelo é um aplicativo móvel pronto. Escolha o que você gosta, adicione-o ao seu Dashboard, substitua o conteúdo pelo seu e clique em ‘’Construir!’’ Pode até levar menos de 7 minutos. - O que é monetização de aplicativos móveis? - Digamos que você adora música. Crie um aplicativo com toques ou suas faixas e configure a monetização. Quando os usuários navegam nos sons do seu aplicativo, eles assistem aos anúncios - esta é a sua monetização. Além disso, componentes de acesso pago para conteúdo exclusivo. Os usuários gostam do seu conteúdo. Você ganha o Try Andromo e participa de nossa incrível jornada!