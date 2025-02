Clinked

clinked.com

Clinked é um portal de cliente baseado em nuvem e uma ferramenta de colaboração. Ele permite que equipes, grupos de projetos e clientes empresariais colaborem de forma eficiente em documentos e arquivos em um ambiente de nuvem seguro. Oferecemos 3 opções principais de portal: 1. Fácil (portal pronto para uso facilmente personalizável). 2. Bespoke (portal personalizado construído na infraestrutura Clinked de acordo com suas necessidades específicas). 3. Sala de dados virtual. Todos os portais oferecem uma ampla gama de recursos, alguns dos quais estão listados abaixo. Melhore a imagem da sua empresa * O portal do cliente clicado pode ser personalizado e com etiqueta branca. * Use seu próprio URL, por exemplo. https://clientes.suaempresa.com. * Aplicativos móveis nativos de marca estão disponíveis para Android e iOS. Colabore e comunique-se * Atualize os clientes com fluxos de atividades em tempo real e gerenciamento de progresso do projeto. * Atribua tarefas a membros individuais da equipe ou compartilhe a carga de trabalho com mais de um usuário. * Tenha discussões eficientes, comunique-se usando @menções, bate-papo instantâneo 1-2-1 e em grupo e microblogging. * Pesquisa de texto completo. Um portal de cliente seguro * SSL de 256 bits em trânsito e criptografia AES em repouso. * Autenticação de dois fatores para acesso seguro à sua solução. * Os administradores da conta podem visualizar todas as atividades do usuário na trilha de auditoria. Alternativa FTP nº 1 * Arraste e solte arquivos e pastas para compartilhar arquivos grandes. * Localize e abra arquivos e pastas com a barra de pesquisa universal. * Veja visualizações ao vivo de seus documentos sem precisar baixá-los. Integrações * Integração nativa com Google Workspace. * Integração nativa com AdobeSign, DocuSign e JotForm. * Automatize tarefas e ações com mais de 3.000 aplicativos via Zapier. * API pública. Portal totalmente personalizado construído de acordo com suas especificações * Construído em infraestrutura robusta com certificação ISO Clinked. * Selecione entre uma vasta gama de recursos existentes. * Adicione novos recursos exclusivos que sua empresa precisa. * UI personalizada para se adequar ao seu caso de uso e fluxo de trabalho. * Processo de design simples. * Entrega rápida.