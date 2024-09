Plataformas de desenvolvimento de aplicativos - Aplicativos mais populares - Argentina Mais populares Adicionados recentemente

As plataformas de desenvolvimento de aplicativos oferecem aos desenvolvedores um ambiente unificado equipado com todas as ferramentas necessárias para a criação de aplicativos de software. Enquanto algumas plataformas atendem a vários tipos de aplicações, como sistemas móveis e embarcados, outras são especializadas em um caso de uso específico. As empresas que buscam aplicativos de software fornecem essas plataformas aos seus desenvolvedores para escrever, gerenciar e implantar aplicativos. Normalmente, esse processo ocorre dentro de um departamento de desenvolvimento ou de TI, mas também pode ocorrer em uma pequena empresa ou individualmente. Essas plataformas compartilham semelhanças com ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs), mas geralmente são mais abrangentes, oferecendo um conjunto completo de ferramentas de desenvolvimento.