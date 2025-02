Sistemas de rastreamento de candidatos - Aplicativos mais populares - Tonga

Team Engine

teamengine.io

Os empregadores de escolha usam o mecanismo de equipe para recrutar, reter, envolver e melhorar suas forças de trabalho de campo. O Team Engine é um conjunto de automação de RH que ajuda as empresas em crescimento a superar os melhores talentos e implementar as melhores práticas no envolvimento dos funcionários. As organizações podem dizer adeus aos processos manuais, desarticulados e demorados e olá para software intuitivo e personalizável que executa automaticamente os componentes críticos e sensíveis ao tempo de uma estratégia de talento excepcional. Atualmente usado por centenas de empresas em crescimento, a plataforma de comunicação de texto do Team Engine atende às necessidades exclusivas das organizações com uma força de trabalho distribuída no campo. Isso ocorre porque os trabalhadores de campo estão procurando velocidade e simplicidade, tanto no processo de contratação quanto no trabalho diário. Com o Team Engine, as organizações podem superar os desafios de engajamento exclusivos para sua indústria para superar e contratar as melhores pessoas primeiro e depois impulsionar a retenção e o envolvimento com oportunidades consistentes de comunicação e feedback. O mecanismo de equipe ajudará as organizações: * Encontre e contrate pessoas ótimas: automatize as tarefas redundantes no processo de contratação para que possam agregar valor onde mais importa. * Motivar e reter funcionários de qualidade: Comece novos contratados com um bom começo com o One-One-Ones estruturado e a oportunidade de fornecer feedback sobre a experiência. * Executar e melhorar continuamente: construir conexão em toda a empresa para realizar o trabalho, criar processos eficientes e nutrir uma cultura de crescimento e desenvolvimento. Um vislumbre de como o mecanismo da equipe ajuda: * Mensagens de texto para funcionários sem mesa e candidatos a emprego * Mensagens automatizadas para comunicações sensíveis ao tempo (por exemplo, lembretes de entrevistas e prazos de inscrição aberta) * Publicidade de recrutamento embutida no Craigslist, Facebook e Instagram * Comunicações traduzidas para falantes de espanhol * Um hub centralizado para organizar todas as atividades de recrutamento e detalhes do candidato * Diversificação do fornecimento de candidatos para maior alcance