Sistemas de rastreamento de candidatos - Aplicativos mais populares - México

Os sistemas de rastreamento de candidatos (ATS) são ferramentas de software usadas por recrutadores, equipes de RH e gerentes de contratação para agilizar o processo de contratação, triagem e gerenciamento de candidatos a empregos. Esses sistemas permitem que as empresas criem e distribuam anúncios de emprego, analisem currículos em busca de informações pertinentes, agendem entrevistas e reúnam detalhes de candidatos, incluindo cartas de apresentação e referências. Eles também automatizam tarefas como agendamento de entrevistas, notificação de candidatos sobre as próximas etapas e envio de alertas. As soluções ATS desempenham um papel crucial no rastreamento de métricas de contratação, como tempo e custo de contratação, permitindo que as empresas otimizem seu processo de recrutamento e aumentem o retorno do investimento do software de recrutamento. Os principais softwares de rastreamento de candidatos geralmente se integram a funcionalidades de recrutamento mais amplas, como anúncios de empregos e sites de carreiras, busca de candidatos, análise de currículos, avaliações de indicação de funcionários, triagem de candidatos, marketing de recrutamento, agendamento de entrevistas, gerenciamento de relacionamento com candidatos, integração e análise de dados de recrutamento. Algumas plataformas ATS também podem incluir recursos de gerenciamento de relacionamento com candidatos, que ajudam os recrutadores a identificar e estimular proativamente candidatos em potencial por meio de recursos como marketing por e-mail, agendamento e comunicação contínua.