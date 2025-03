42matters

42matters é um fornecedor líder de inteligência de aplicativos de TV móvel e conectada (CTV). Nossos algoritmos de aprendizado de máquina de última geração oferecem uma visão abrangente do mercado de aplicativos, permitindo que as organizações construam negócios mais fortes e mais bem informados. Rastreamos mais de 17 milhões de aplicativos publicados e não publicados em 12 lojas de aplicativos líderes, incluindo Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent MyApp, Roku Channel Store, Apple TV tvOS App Store, Amazon Fire TV, Google TV, Aplicativos Samsung Smart TV, LG Content Store e aplicativos Vizio SmartCast. Na 42matters, oferecemos uma ampla variedade de ferramentas de pesquisa de mercado de aplicativos. Nossas APIs, despejos de arquivos (conjuntos de dados) e conjunto de plataformas de pesquisa baseadas na web — incluindo o 42matters Explorer, o 42matters SDK Explorer e o 42matters App Watchlist — permitem que as empresas identifiquem tendências de mercado, criem produtos e serviços informados pelo setor e implementem soluções mais eficientes. práticas de negócios e muito mais. Fornecemos inteligência de missão crítica para empresas que operam em diversos setores. Por exemplo, nós ajudamos… – As empresas de tecnologia de publicidade aumentam a segmentação de anúncios, maximizam as impressões de anúncios e combatem a fraude publicitária. – As equipes de vendas e marketing aumentam seus pipelines, enriquecem os dados armazenados em sistemas de CRM e nutrem as contas existentes. – Os desenvolvedores de aplicativos, jogos e SDK comparam com os concorrentes e criam roteiros baseados no mercado. – Os profissionais de segurança cibernética melhoram as práticas MAM e MDM, otimizam a detecção de malware e identificam permissões maliciosas e tecnologias integradas. Fundada em 2011, a 42matters é uma empresa privada com sede em Zurique, na Suíça. Somos apoiados pela Gamma Capital Partners e Project A Ventures.