Software de otimização da App Store - Aplicativos mais populares - El Salvador

data.ai é a plataforma móvel de insights e análises mais confiável do setor. Obtenha a visão completa do cenário móvel necessário para adquirir, reter e engajar clientes, priorizar seu roteiro, entrar em novos mercados e otimizar o ROI. Com o data.ai Intelligence, você pode: • Acelerar o download do seu aplicativo e a estratégia de receita • Melhorar as classificações do seu aplicativo e fazer com que os usuários voltem • Veja como o uso do aplicativo difere em mais de 60 países • Otimize sua estratégia de lançamento e campanhas de aquisição • Compare seu desempenho móvel contra os concorrentes, a missão da data.ai é ajudar os clientes a criar experiências móveis vencedoras e alcançar a excelência. Fundada em 2010, a empresa lançou a primeira solução de insights do mercado móvel. Em 2020, a data.ai lançou o Ascend, uma solução de análise de publicidade, tornando-a a primeira empresa no seu espaço a oferecer uma visão lado a lado dos insights de mercado e dos próprios dados das empresas para apoiar decisões de negócios de missão crítica. Juntas, essas soluções compõem a plataforma de desempenho móvel mais completa do setor. Mais de 1.100 clientes e 1 milhão de conexões em todas as regiões e setores confiaram na data.ai para impulsionar seus negócios móveis. A empresa está sediada em São Francisco e possui 12 escritórios em todo o mundo.