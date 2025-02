Ferramentas de segurança de API - Aplicativos mais populares - Tunísia

Traceable

traceable.ai

A Traceable é a empresa líder do setor em segurança de API que ajuda as organizações a proteger seus sistemas e ativos digitais em um mundo que prioriza a nuvem, onde tudo está interconectado. Traceable é a única plataforma inteligente e sensível ao contexto que potencializa a segurança completa da API. Gerenciamento de postura de segurança: Traceable ajuda as organizações a melhorar drasticamente sua postura de segurança com um catálogo classificado de risco em tempo real de todas as APIs em seu ecossistema, análise de conformidade, identificação de APIs sombra e órfãs e visibilidade de fluxos de dados confidenciais. Proteção contra ameaças RunTime: Traceable observa transações no nível do usuário e aplica algoritmos de aprendizado de máquina maduros para descobrir transações anômalas, alertar a equipe de segurança e bloquear ataques no nível do usuário. Gerenciamento e análise de ameaças: o Traceable ajuda as organizações a analisar ataques e incidentes com seu data lake de API, que fornece dados históricos ricos de tráfego nominal e malicioso. Teste de segurança de API em todo o SDLC: Traceable conecta o ciclo de vida de segurança com o ciclo de vida DevOps, fornecendo testes automatizados de segurança de API a serem executados dentro do pipeline de CI. Prevenção de fraude digital: Traceable reúne sua ampla e profunda coleta de dados ao longo do tempo e aprendizado de máquina de ponta para identificar fraudes em todas as transações de API