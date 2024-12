Mais populares Adicionados recentemente Ferramentas de segurança de API - Aplicativos mais populares - Países Baixos

As ferramentas de segurança de API protegem os dados transmitidos pela rede de uma empresa por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs). Essas APIs executam diversas funções, como aprimorar recursos de aplicativos, oferecer serviços em nuvem e vincular redes. Para manter a segurança, as empresas utilizam tecnologias de segurança de API para catalogar conexões de API existentes e protegê-las. Além disso, essas ferramentas podem identificar APIs desconhecidas ou ocultas, o que é uma ocorrência comum para organizações que gerenciam diversas APIs. Departamentos de TI, desenvolvedores de software e profissionais de segurança contam com soluções de segurança de API para melhorar a visibilidade da API, monitorar o desempenho e aplicar medidas de segurança rigorosas. À medida que as empresas descobrem continuamente novas conexões de API, o monitoramento contínuo é crucial para manter o desempenho ideal. A aplicação da segurança é igualmente crítica, já que muitas APIs lidam com dados confidenciais, o que pode levar a penalidades se expostos. Além disso, muitas soluções de segurança de API oferecem recursos de teste, permitindo a verificação da segurança de uma API por meio de testes abrangentes e aplicação de políticas.