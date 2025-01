Plataformas API - Aplicativos mais populares - Polônia

Backendless

backendless.com

Backendless é uma plataforma visual de desenvolvimento de aplicativos que oferece uma gama completa de ferramentas com e sem código para desenvolvedores de aplicativos e web de todos os níveis de experiência. Os recursos backendless incluem um UI Builder baseado em componentes, banco de dados em tempo real, autenticação de usuário e conjunto de gerenciamento, notificação push e console de mensagens no aplicativo, construtor de lógica Codeless, gerenciamento de API e muito mais. Backendless foi projetado primeiro a partir do back-end, tornando-o um complemento de back-end perfeito para qualquer front-end codificado ou sem código. A abordagem visual da plataforma Backendless e as APIs pré-construídas facilitam a construção do back-end de qualquer aplicativo até 10 vezes mais rápido do que com soluções de codificação tradicionais e por uma fração do custo.