Mais populares Adicionados recentemente Plataformas API - Aplicativos mais populares - Nigéria

As plataformas API abrangem ferramentas de software e integrações projetadas para auxiliar as equipes de desenvolvimento no gerenciamento de todo o ciclo de vida da API. Essas soluções oferecem funcionalidade abrangente para design, gerenciamento e governança de APIs. O software de design de API permite que os usuários planejem, criem e modifiquem APIs em um ambiente de desenvolvimento seguro. Essas ferramentas oferecem suporte à fase de pré-produção do gerenciamento de APIs, permitindo que os desenvolvedores façam brainstorming, estabeleçam diretrizes de design e criem APIs, tudo em um único painel. Por outro lado, o software de gerenciamento de APIs facilita o monitoramento, o controle e a monetização de APIs em um ambiente de desenvolvimento seguro. Essas ferramentas ajudam os administradores a supervisionar a consistência da conexão, o tráfego, os erros e a segurança das APIs implantadas de sua equipe. Além disso, algumas plataformas de API apresentam mercados de API, permitindo que os desenvolvedores listem e monetizem suas APIs. Uma plataforma API pode ser oferecida como um produto único e abrangente ou como um conjunto de produtos integrados.