Mercados de API - Aplicativos mais populares - San Marino

If This Then That, também conhecido como IFTTT, é um serviço freeware baseado na web que cria cadeias de instruções condicionais simples, chamadas miniaplicativos. Um miniaplicativo é acionado por alterações que ocorrem em outros serviços da web, como Gmail, Facebook, Telegram, Instagram ou Pinterest. Por exemplo, um miniaplicativo pode enviar uma mensagem de e-mail se o usuário twittar usando uma hashtag ou copiar uma foto no Facebook para o arquivo de um usuário se alguém marcar um usuário em uma foto. Além do aplicativo baseado na web, o serviço funciona em iOS e Android. Em fevereiro de 2015, o IFTTT renomeou seu aplicativo original para IF e lançou um novo conjunto de aplicativos chamado Do, com o qual os usuários podem criar atalhos para aplicativos e ações. Em 2015, os usuários do IFTTT criaram cerca de 20 milhões de receitas por dia. Desde então, todas as funcionalidades do conjunto de aplicativos Do foram integradas em um aplicativo IFTTT redesenhado.