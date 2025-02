Ferramentas de gerenciamento de API - Aplicativos mais populares - Tailândia

Xano

O back-end escalável sem código. Xano é a maneira mais rápida de construir um back-end escalonável para seu aplicativo usando No-Code. Cada conta Xano vem com um servidor escalonável, um banco de dados flexível e um construtor de API No-Code que pode transformar, filtrar e integrar dados de qualquer lugar. Milhares de pessoas em todo o mundo usam o Xano para potencializar tudo, desde aplicativos de consumo até fluxos de trabalho empresariais. Torne qualquer aplicativo escalonável, seguro e compatível com Xano! Por que usar Xano? * Dimensione para oferecer suporte a milhões de usuários sem preocupações. * Dados seguros sobre infraestrutura compatível auditada (ISO 27001, ISO 9001, HIPPA, GDPR) e SOC 2 TIPO II em breve! * Capacidade de escolher entre vários locais de servidor. * Armazene dados em um poderoso banco de dados PostgreSQL sem limites de registro. * Crie APIs facilmente com lógica de negócios simples a complexa usando No Code. * Integre e conecte-se a qualquer plataforma ou front-end. * Lance sem preocupações na infraestrutura segura do Xano com mais de 250 vídeos tutoriais, documentação robusta e uma comunidade vibrante. Para quem é Xano? * Desenvolvedores cidadãos: construtores que usam No-Code para construir sem limitação * Proprietários de produtos: validam ideias rapidamente e implementam aplicativos sem engenheiros * Profissionais de marketing digital: integram sistemas e automatizam pontos de contato com o cliente * Estudantes: aprendem conceitos de desenvolvimento de back-end criando MVPs sem código * Tradicional Desenvolvedores: implantem aplicativos mais rapidamente sem sacrificar a qualidade ou a escala * Agências de desenvolvimento: facilitem o trabalho do cliente com melhor transferência * Equipes: colaborem em tempo real durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento * Organizações empresariais: construam software escalável e seguro sem sobrecarga As pessoas recorrem ao Xano quando querem... * Um back-end para potencializar muitos front-ends * Para construir sem limites: somos o único construtor de API No Code completo em Turing * Sem limites de registro: armazenamento flexível opções * ETL sem código: Xano como um roteador que conecta muitas fontes de dados diferentes. * Para criar APIs rapidamente: crie facilmente APIs documentadas e conecte-se a APIs externas * Dimensionamento: o Xano é construído na melhor infraestrutura escalável da categoria