Ferramentas de gerenciamento de API - Aplicativos mais populares - El Salvador

Rasayel

rasayel.io

Rasayel é sua plataforma completa de vendas B2B para WhatsApp. Apresentando: - Caixa de entrada de equipe compartilhada com mensagens bidirecionais - Construtor de chatbot WhatsApp sem código - Transmissões do WhatsApp e mensagens em massa - APIs abertas e Webhooks - Automações - Integrações (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (em breve), mais de 5.000 aplicativos com Zapier e muito mais) - Aplicativos móveis para iOS e Android Rasayel é rápido, confiável e intuitivo. Usando a caixa de entrada compartilhada da equipe de Rasayel, você pode gerenciar as conversas com os clientes pelo WhatsApp, garantir conversas de vendas de alta qualidade e proporcionar experiências excepcionais aos clientes. Sua equipe pode responder aos clientes em qualquer lugar usando o aplicativo móvel Rasayel. Você nunca mais perderá uma oportunidade ou perderá o contato com um cliente. Rasayel se integra ao restante do seu kit de ferramentas para garantir que sua equipe tenha contexto completo em todos os momentos, reduzindo erros humanos e economizando seu tempo: - HubSpot: combine automaticamente os contatos do Rasayel com os contatos existentes no HubSpot. Registre todas as suas atividades e crie relatórios nativos do HubSpot a partir dos dados do WhatsApp. - Pipedrive: registre todas as atividades, combine contatos automaticamente e crie relatórios. - Salesforce: em breve. Fale conosco para participar do beta. - Zapier: Conecte Rasayel a mais de 5.000 aplicativos e sistemas. Para casos de uso avançados, a API do Rasayel libera o poder da plataforma Rasayel, permitindo incorporá-la em seus sistemas, processos existentes e muito mais.