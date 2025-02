Software de geração de API - Aplicativos mais populares - Singapura

Appsmith

Appsmith é uma plataforma de código aberto que ajuda os desenvolvedores a criar aplicativos internos bonitos e poderosos que se comunicam com várias fontes de dados. Desde um portal de suporte ao cliente, um painel de vendas, um rastreador de marketing, um painel de administração até um front-end CRUD fácil de usar para seus dados, você pode criar aplicativos para todos os seus casos de uso internos no Appsmith 10 vezes mais rápido. Você pode começar rapidamente com nossa nuvem compatível com SOC2 ou hospedar o Appsmith no local, ambos gratuitos. Você obtém vários recursos poderosos prontos para uso: - Conecte seu provedor de hospedagem Git ao Appsmith para restringir o acesso, gerenciar versões e garantir a conformidade dos processos. - Use Google e GitHub OAuth, SAML ou OIDC de todos os provedores populares para autenticação e autorização seguras. - Veja uma trilha detalhada de atividades, eventos e compartilhamentos do usuário com registros de auditoria. Fique por dentro das alterações mais recentes e volte no tempo para ver os últimos bons estados de seus aplicativos. - Configure o acesso por funções e grupos para cada entidade, ação, aplicativo, espaço de trabalho e instância com controles de acesso granulares para equipes. Confira mais detalhes em www.appsmith.com