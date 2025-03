Ferramentas de design de API - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Kong

konghq.com

À medida que a arquitetura de software da sua organização evolui, você precisa de um método melhor para intermediar a troca de informações pelos seus serviços. Cada vez mais, os sistemas distribuídos e a crescente adoção de microsserviços criam novos desafios para o gerenciamento das comunicações em toda a sua arquitetura. Kong API Gateway fornece uma plataforma rápida, escalável e flexível para arquiteturas modernas complexas. Kong API Gateway está disponível em código aberto ou como parte do Kong Enterprise, que é uma plataforma de gerenciamento de serviços de ciclo de vida completo que protege, gerencia e monitora todos os seus serviços para acelerar a inovação em todas as plataformas, protocolos e padrões de implantação. Kong Enterprise é a única solução projetada para otimizar as necessidades atuais de modernização de aplicativos por meio da automação em todo o ciclo de vida de APIs e microsserviços. Kong Enterprise estende o gateway de código aberto mais amplamente adotado, Kong Gateway, com plug-ins corporativos, portal de desenvolvedor, plataforma analítica, recursos de segurança, desempenho aprimorado, GUIs, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e muito mais. Use o Kong Enterprise para conectar suas equipes de desenvolvimento, parceiros e clientes com uma plataforma unificada. Reduza a latência para menos de 1 ms. Remova o inchaço com uma arquitetura baseada em plugins e integrações leves. Dimensione clusters sem esforço, independentemente do ambiente, fornecedor, configuração ou padrão de implantação. Oferece suporte nativo a gRPC e REST e integra-se ao servidor Apollo GraphQL e aos serviços Apache Kafka. Kong Enterprise fornece uma plataforma de bare metal para nativo da nuvem, monolítico para microsserviços, malha e muito mais.