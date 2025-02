Ferramentas de design de API - Aplicativos mais populares - Tonga

AppMaster

appmaster.io

AppMaster.io é uma plataforma sem código projetada para ajudar as empresas a criar aplicativos de nível de produção com geração de código: back-end, web e aplicativos móveis nativos. Com o AppMaster.io, você pode evoluir de um MVP para uma solução empresarial com milhões de solicitações por minuto, ao mesmo tempo em que tem controle total sobre onde implantar seu aplicativo e permanece independente da plataforma com exportações de código-fonte. Principais recursos: - Projete bancos de dados relacionais em formato compatível com PostgreSQL com total flexibilidade em um designer visual - Gerencie lógica de negócios complexa com centenas de funções e uma interface intuitiva de arrastar e soltar - Crie e gerencie o acesso à sua API e configure seus endpoints com middleware, gerar automaticamente documentação de API - Construir painéis da web em minutos com páginas geradas automaticamente e componentes pré-construídos - Projetar aplicativos móveis nativos para iOS e Android e publicá-los no Google Play e App Store - Implantar seu aplicativo em clusters na nuvem AppMaster.io, AWS, Azure, Google Cloud ou um servidor local e exporte os binários e o código-fonte a qualquer momento - Ligue seu aplicativo e conecte-o às suas ferramentas favoritas com módulos (autorização, e-mail, SMS, Stripe, Telegram, AWS, Slack, Zoom e dezenas de outros)